Силы ТОФ в Приморье привели в готовность в связи с приближающимся циклоном

Владивосток, , 09:30 — REGNUM К надвигающимся на Приморский край циклонам приготовились силы Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ в регионе, переходы кораблей и полёты воздушных судов в связи с этим скорректированы. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба ТОФ.

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«В связи с надвигающимся на территорию Приморского края циклоном на ТОФ произведены все соответствующие мероприятия по подготовке к встрече стихии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на всех объектах ТОФ были проверены резервные источники питания и жизнеобеспечения, а полёты авиации и переходы кораблей были скорректированы с учётом фактических и прогнозируемых метеорологических условий.

Также указывается, что дежурными сменами осуществляется мониторинг обстановки и доведение метеорологических данных и указаний командования до соединений, воинских частей и кораблей флота, находящихся в открытом море.

Кроме того, отмечается, что во флотских объединениях и соединениях были сформированы сводные отряды ликвидации последствий циклона, которые обеспечивают бесперебойное функционирование военных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил России 7 марта заявил о планах ведомства оснастить дизель-электрическую подводную лодку «Кронштадт» крылатыми ракетами «Калибр».