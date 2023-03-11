В Японии проходят памятные мероприятия по случаю годовщины трагедии на АЭС «Фукусима-1»

Фукусима , Япония, , 09:23 — REGNUM В субботу, 11 марта, в Японии проводятся памятные мероприятия по случаю 12-й годовщины трагедии, произошедшей в префектуре Фукусима в результате мощнейшего в истории страны землетрясения. Об этом сообщили в эфире государственных телеканалов Японии.

Фукусима Иван Шилов © ИА REGNUM

По уже сложившейся традиции в 14:46 по местному времени (08:46 мск) была объявлена минута молчания. Отмечается, что впервые в период между двумя годовщина список жертв трагедии в Фукусиме не пополнился новыми именами.

Напомним, что авария на атомной электростанции «Фукусима-1» 11 марта 2011 года, произошедшая в результате выхода из строя противоаварийного оборудования, вызванного землетрясением и цунами, привела к гибели 18 423 человек, еще более 3,7 тысячи скончались от последствий аварии на АЭС.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось о планах Японии осуществить сброс в океан загрязненной после аварии на атомной электростанции «Фукусима-1» воды.