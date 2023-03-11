Рогов рассказал о будущей свободной экономической зоне в Запорожской области

Мелитополь, , 09:23 — REGNUM Свободную экономическую зону следует создать в Запорожской области — «по примеру крымского опыта», заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Запорожская область. Инфографика © ИА REGNUM

«СЭЗ даст широту действий бизнесу, позволит быстро перезагрузить экономику региона и вывести на новый уровень», — сказал Рогов в интервью РИА Новости. По его словам, такое нововведение активизирует «деловую и инвестиционную активность в регионе».

Рогов рассказал о том, что уже делается в этом направлении: в регионе введена нулевая налоговая ставка для ряда предприятий.

Речь идёт о тех компаниях, которые задействованы в производстве и переработке сельхозпродукции, а также хлебобулочных и молочных изделий, рыбы и мяса. Касаются эти льготы и предприятий, оказывающих ряд услуг в социальной, бытовой и образовательной сферах.

Напомним, Запорожская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Пока часть региона находится под оккупацией Киева.

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