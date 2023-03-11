В Минобрнауки заявили, что первокурсники в России обладают достаточным знанием русского языка

Москва, , 09:14 — REGNUM Необходимый объём знаний о нормах современного русского литературного языка имеется у российских абитуриентов, которые поступают на первый курс университета. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

«Учитывая, что прием на обучение в вузы проводится на основании результатов единого государственного экзамена, в том числе по русскому языку, поступившие на первый курс абитуриенты обладают необходимым объемом знаний о нормах современного русского литературного языка», — приводит сообщение пресс-служба ТАСС в ответ на вопрос о том, существуют ли планы по внесению изменений в программы высшего образования в связи с принятием закона о государственном языке в РФ.

Также в пресс-службе уточнили, что, согласно требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, предусматривается формирование у российских выпускников универсальной компетенции в области коммуникации, то есть способности к устной и письменной деловой коммуникации на государственном языке России.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта три новых слова: «коптер», «почтомат» и «фотовидеофиксация» были внесены в орфографический словарь Института русского языка им. Виноградова РАН. Это стало первым обновлением словаря в 2023 году.