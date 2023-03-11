Москва, , 09:07 — REGNUM После зимы первым делом необходим осмотр кузова автомобиля с целью выявления очагов коррозии, рассказал главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков, сообщает 11 марта RT.

Автомобили на парковке Владимир Югасов © ИА REGNUM

Отметив, что нужно после зимы хорошо помыть кузов и днище «после всей химии, соли и реагентов», Кадаков посоветовал: «Внимательно осмотрите состояние кузова после мойки: если появились какие-то сколы, что часто бывает, надо их «залечить».

Затем нужно будет привести салон в порядок, высушить коврики. Рекомендуется заменить щётки стеклоочистителя. Масло следует поменять в апреле–мае. Заменить можно и тормозную жидкость и промыть систему.

Не помешает и промывка топливного бака, или можно просто слить всё топлива, ведь «зимой и при перепадах температуры влага активно конденсируется в топливном баке и зачастую остаётся в нём», отмечает эксперт.

«На станции технического обслуживания можно проверить углы установки колёс, так как зимой мы больше ездим по кочкам, попадаем в ямы, подвеска работает в напряжённых условиях», — сказал Кадаков.

Что касается покрышек, то «лучше немного «переездить» на зимних шинах, потому что погода изменчива», резюмировал эксперт.