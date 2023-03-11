Москва, 11 марта, 2023, 09:07 — ИА Регнум. После зимы первым делом необходим осмотр кузова автомобиля с целью выявления очагов коррозии, рассказал главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков, сообщает 11 марта RT.

Владимир Югасов ИА REGNUM Автомобили на парковке

Отметив, что нужно после зимы хорошо помыть кузов и днище «после всей химии, соли и реагентов», Кадаков посоветовал: «Внимательно осмотрите состояние кузова после мойки: если появились какие-то сколы, что часто бывает, надо их «залечить».

Затем нужно будет привести салон в порядок, высушить коврики. Рекомендуется заменить щётки стеклоочистителя. Масло следует поменять в апреле–мае. Заменить можно и тормозную жидкость и промыть систему.

Не помешает и промывка топливного бака, или можно просто слить всё топлива, ведь «зимой и при перепадах температуры влага активно конденсируется в топливном баке и зачастую остаётся в нём», отмечает эксперт.

«На станции технического обслуживания можно проверить углы установки колёс, так как зимой мы больше ездим по кочкам, попадаем в ямы, подвеска работает в напряжённых условиях», — сказал Кадаков.

Что касается покрышек, то «лучше немного «переездить» на зимних шинах, потому что погода изменчива», резюмировал эксперт.