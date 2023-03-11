Медведев обыграл ван де Зандсхулпа и вышел в третий круг теннисного турнира в Цинциннати

Цинциннати, США, , 09:03 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев нанёс поражение нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу в матче второго круга теннисного турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Об этом 11 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Российский теннисист Даниил Медведев © Frabeland Charles Mallari/EPA/TASS

Спортсмен из России уверенно обыграл представителя Нидерландов в двух сетах со счётом 6:4, 7:5.

Спортсмены провели на корте 1 час 35 минут. За этот временной промежуток Медведев, являющийся первой ракеткой мира, подал навылет семь раз, четырежды ошибся при подаче и смог реализовать три брейк-пойнта из девяти возможных. Его соперник, занимающий 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, четыре раза подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал один из трёх брейк-пойнтов.

Отметим, соперником Медведева в третьем круге станет победитель противостояния между американцем Томми Полом и представителем Канады Денисом Шаповаловым. Призовой фонд мужского теннисного турнира в Цинциннати составляет $6,28 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее другой российский теннисист Карен Хачанов уверенно обыграл представителя ФРГ Оскара Отте во втором круге теннисного турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.