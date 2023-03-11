Ещё один оппозиционер из Венесуэлы объявил о планах участия в выборах президента

Каракас, , 08:53 — REGNUM О своём намерении принять участие в праймериз венесуэльской оппозиции, которые будут проведены для определения её кандидата на выборах президента страны, объявил экс-губернатор штата Миранда Энрике Каприлес. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба возглавляемой политиком партии «Справедливость прежде всего» на своей странице в одной из соцсетей.

Энрике Каприлес (в центре) © Xinhua/Global Look Press

«Справедливость прежде всего» обновилась, посоветовалась с регионами для выбора представителя на праймериз и полная сил идет… [на выборы] вместе с Каприлесом, — говорится в сообщении.

Энрике Каприлес два раза принимал участие в выборах президента Венесуэлы, в ходе голосования в 2013 году смог набрать 49,12% голосов. В 2017-м венесуэльские власти на 15 лет запретили ему принимать участие в выборах на главный пост страны, и этот запрет всё ещё действует.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта стало известно, что в праймериз в качестве кандидата в президенты Венесуэлы от оппозиции будет принимать участие Хуан Гуайдо, являющийся одним из оппозиционных лидеров Боливарианской Республики.