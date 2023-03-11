В Тбилиси выпустили под залог последнего задержанного манифестанта

Тбилиси, , 08:44 — REGNUM Залог в размере 3 тыс. лари назначен городским судом Тбилиси Торнике Акопашвили, который был задержан за нападение на сотрудника полиции в ходе протестной акции, состоявшейся в городе в ночь на 8 марта. Об этом 11 марта сообщает «Sputnik-Грузия».

Акция протеста в Тбилиси © EPA/ZURAB KURTSIKIDZE/ТАСС

Уточняется, что согласившаяся на залог прокуратура требовала установить его в размере 5 тыс. лари, в то время как адвокаты задержанного говорили о залоге в размере 1 тыс. лари.

Также указывается, что Акопашвили свою вину не признал, заявив, что полиция якобы допустила насилие в отношении него. Вместе с тем обвинение посчитало достаточным доказательством кадры, которые были сняты полицейским и подтверждают вину задержанного.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта президент Франции Эммануэль Макрон отказался давать оценки событиям в Грузии. При этом он высказал обеспокоенность в связи происходящими в этой стране протестами.