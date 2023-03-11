Москва, 11 марта, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Россия впервые вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии в подсчёте за последний год. Это следует из данных, опубликованных министерством торговли и промышленности Индии 11 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия и Россия

Согласно данным, за последний год товарооборот между Россией и Индией увеличился более чем в три раза (с 13,1 миллиарда долларов до 39,8 миллиарда долларов).

Уточняется, что первые четыре позиции в рейтинге крупнейших торговых партнеров Индии соответственно занимают Соединённые Штаты Америки (108,4 миллиарда долларов), Китай (95,9 миллиарда долларов), ОАЭ (70,2 миллиарда долларов) и Саудовская Аравия (44,3 миллиарда долларов).

Накануне пресс-служба Петербургского международного экономического форума сообщила, что российско-индийской деловой форум «Сотрудничество во имя развития и роста» пройдет 29–30 марта в Нью-Дели.