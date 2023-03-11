Индиан-Уэллс, США, 11 марта, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов уверенно обыграл представителя ФРГ Оскара Отте во втором круге теннисного турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Об этом 11 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

EPA/LUKAS COCH/ТАСС Карен Хачанов

Спортсмен из России нанёс поражение немцу в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.

Соперники провели на корте 1 час 17 минут. За этот временной отрезок Хачанов, занимающий 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), пять раз подал навылет, ни разу не ошибся при подаче и смог реализовать три из шести возможных брейк-пойнтов. Его оппонент, являющийся 82-й ракеткой мира, за это же время четырежды подал навылет, трижды ошибся при подаче и реализовал один из трёх брейк-пойнтов.

Отметим, в матче третьего круга соперником Хачанова станет Алехандро Давидович-Фокин из Испании (28-я ракетка мира). Призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составляет $8,8 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта Национальный олимпийский комитет Латвии поддержал решение министерства образования и науки лишить финансирования всех спортсменов, принимавших участие в международных турнирах со спортсменами из России и Белоруссии, включая теннисистку Елену Остапенко.