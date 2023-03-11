Нью-Дели, 11 марта, 2023, 08:20 — ИА Регнум. На ситуацию с правосудием в России не повлиял выход нашей страны из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом 11 марта заявил журналистам в Нью-Дели в кулуарах совещания глав Верховных судов стран — членов ШОС председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Владимир Астапкович/РИА Новости Вячеслав Лебедев

«Да ничего, как справлялись, так и справляются. У нас самостоятельный суд, независимый», — сказал Лебедев в ответ на соответствующий вопрос.

При этом он подчеркнул, что Россия не отказалась от общепризнанных принципов и норм международного права, добавив, что главная задача российского Верховного суда «сводится к тому», чтобы судейский корпус нашей страны был высокопрофессиональным, беспристрастным и честным.

«И всё будет работать для человека», — пояснил глава Верховного суда РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что соблюдение избирательных прав граждан России должно находиться на особом контроле судов.