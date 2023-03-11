Москва, 11 марта, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Российской боец смешанных боевых искусств в легком весе Усман Нурмагомедов, выступающий под эгидой Bellator MMA, в пятницу, 11 марта, одержал победу над американцем Бенсоном Хендерсоном и защитил титул чемпиона Bellator в легком весе.

Пресс-служба Bellator/ТАСС Усман Нурмагомедов

Поединок, проходивший в Сан-Хосе (США), завершился быстрой победой российского спортсмена в первом раунде. Нурмагомедов одержал победу при помощи удушающего приема. Схватка проходила в рамках четвертьфинального матча 292-го турнира Bellator, призовой фонд которого составляет 1 миллион долларов.

За свою профессиональную карьеру 24-летний Усман Нурмагомедов провел 17 боев, в которых одержал 17 побед.

Напомним, 5 марта чемпионом UFC в тяжелой весовой категории стал американский боец Джон Джонс, одолевший в поединке француза Сирила Гана.