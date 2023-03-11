Доброволец из России объяснил мотивы решения участвовать в спецоперации

Москва, , 08:17 — REGNUM Российский военнослужащий-доброволец, который участвует в спецоперации на донецком направлении рассказал, как принял решение пойти в военкомат, чтобы с оружием в руках защищать Родину. Видеозапись с ним опубликовало в своем телеграм-канале 11 марта Министерство обороны России.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я нахожусь здесь, потому что не могу спокойно смотреть на боль детей Донецка и Луганска. Я не могу допустить, чтобы людей убивали только за то, что они хотят разговаривать на русском языке», заявил боец.

Он отметил, что правда на стороне России и поэтому страна победит.

Рассказ добровольца. Минобороны РФ

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января Минобороны России обнародовало информацию о подвиге российского добровольца Дмитрия, который отправился в зону СВО из города Подольска Московской области. Боец героически закрыл своих сослуживцев от взрыва гранаты. Его удостоили ордена Мужества.