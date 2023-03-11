Москва, 11 марта, 2023, 08:17 — ИА Регнум. Российский военнослужащий-доброволец, который участвует в спецоперации на донецком направлении, рассказал, как принял решение пойти в военкомат, чтобы с оружием в руках защищать Родину. Видеозапись с ним опубликовало в своем телеграм-канале 11 марта Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Я нахожусь здесь, потому что не могу спокойно смотреть на боль детей Донецка и Луганска. Я не могу допустить, чтобы людей убивали только за то, что они хотят разговаривать на русском языке», — заявил боец.

Он отметил, что правда на стороне России и поэтому страна победит.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине января Минобороны России обнародовало информацию о подвиге российского добровольца Дмитрия, который отправился в зону СВО из города Подольска Московской области. Боец героически закрыл своих сослуживцев от взрыва гранаты. Его удостоили ордена Мужества.