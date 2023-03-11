В Артёмовске ВСУ используют медицинский транспорт для перевозки боеприпасов и солдат

Артемовск, , 08:17 — REGNUM Украинские силовики в Артёмовске, нарушая международные конвенции, перевозят боеприпасы и военнослужащих на медицинском транспорте под знаком красного креста. Об этом сообщил 11 марта военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Скорая помощь. Украина George Chernilevsky

«В городе Артёмовск отмечено перемещение специализированного медицинского автотранспорта с нанесенными на нем опознавательными знаками (красного креста), в котором вследствие объективного контроля выявлено нецелевое его использование в нарушение международных конвенций. На данных автомобилях украинские боевики перевозят боеприпасы для подразделений, а также идет перемещение личного состава по населенному пункту», — сказал Марочко.

Напомним, что за город Артёмовск, расположенный на территории ДНР и имеющий ключевое значение, идут ожесточённые бои. Украинские вооружённые формирования несут в этих боях большие потери.

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