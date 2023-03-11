Владикавказ, 11 марта, 2023, 08:11 — ИА Регнум. В течение последних 24 часов через границу Грузии с Россией на российскую сторону проследовало почти 1200 легковых автомобилей. Это 11 марта следует из данных на сайте Северо-Кавказского таможенного управления.

Иван Шилов ИА REGNUM КПП «Верхний Ларс»

Уточняется, что за сутки таможня оформила 1163 следовавшие из Грузии в Россию легковые машины.

При этом указывается, что число едущих из РФ на грузинскую территорию легковых автомашин уменьшилось, и если с начала 2023 года в Грузию из РФ следовало ежедневно около 1 тыс. автомобилей, то за 10 марта таких было зарегистрировано только 700. Также на пункте пропуска в Грузию скопилось 1354 большегрузных автомобиля, и 301 грузовик — на въезде в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы РФ Адальби Шхагошев («Единая Россия») заявил, что США, перебрасывая в Грузию боевиков с Украины, готовят в республике гражданскую войну, в ходе которой намереваются свергнуть грузинскую власть.