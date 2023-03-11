Хельсинки, 11 марта, 2023, 08:02 — ИА Регнум. Возможность предоставления Киеву истребителей наряду с другими союзниками допустила премьер-министр Финляндии Санна Марин. Соответствующее заявление политик сделала 10 марта во время поездки в Киев, сообщает Yle. fi

Jukka-Pekka Flander SDP Санна Марин

«Да, я думаю, мы можем обсудить Hornet, можно ли будет передать их Украине и какая подготовка для этого потребуется», — отметила Марин.

Марин говорила об истребителях-бомбардировщиках McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, которые выпускают США. Премьер уточнила, что власти Финляндии приняли решение закупить новые военные самолёты.

Также Марин указала, что вопрос поставок на Украину сейчас находится на очень ранней стадии и требует широкого международного сотрудничества.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как подчеркнула премьер-министр Финляндии Марин, украинцы сами должны решить, в чём их победа.