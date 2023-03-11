В связи с надвигающимся на Приморье циклоном Тихоокеанский флот приведён в состояние готовности

Владивосток, , 08:07 — REGNUM Подразделения Тихоокеанского флота (ТОФ), расположенные на территории Приморского края, готовились к надвигающимся на регион циклонам, сообщает пресс-служба ТОФ.

Шторм (сс)GDJ

«В связи с надвигающимся на территорию Приморского края циклоном на ТОФ произведены все соответствующие мероприятия по подготовке к встрече стихии. На всех объектах флота проверены резервные источники питания и жизнеобеспечения, полёты авиации и переходы кораблей Тихоокеанского флота скорректированы с учётом фактических и прогнозируемых метеоусловий», — говорится в сообщении.

Дежурные смены проводят мониторинг обстановки, доводят метеоданные и указания командования до соединений и воинских частей, а также до кораблей, находящихся в море. В объединениях и соединениях флота сформированы сводные отряды ликвидации последствий циклона, обеспечивающие бесперебойное функционирование военных объектов.

Напомним, что Приморский край регулярно подвергается воздействиям циклонов, в результате чего в регионе происходят снегопады, дожди и ураганы.