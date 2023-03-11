Премьер Казахстана Смаилов поручил провести в Алма-Ате сейсмоаудит в связи с трагедией в Турции

Астана, , 07:52 — REGNUM Сейсмический аудит поручил провести в Алма-Ате премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе рабочей поездки в город. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба правительства страны.

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Город Алма-Ата расположен в сейсмически активной зоне, его жителями являются более 2 млн человек. Смаилов поручил усилить меры контроля в строительстве в связи с произошедшей недавно трагедией в Турции, когда мощное землетрясение фактически стёрло с лица земли городские кварталы и даже небольшие города.

«По словам премьера, трагедия, произошедшая в Турции и Сирии, должна стать большим уроком для республики, в особенности для Алматы», — сказано в сообщении пресс-службы по итогам прошедшего совещания.

Смаилов указал, что паспортизация объектов в городе проводилась в 2017 и 2018 годах, позднее её не было. Глава Казахстана поручил министерству по ЧС совместно с администрацией Алма-Аты в кратчайшие сроки провести аудит и реализовать конкретные действенные меры по усилению сейсмобезопасности. Смаилов призвал использовать мировой опыт в сейсмобезопасности, при этом ориентируясь не только на Алма-Ату, но и на другие регионы республики, потенциально подверженные землетрясениям.

«Уполномоченным госорганам нужно оперативно рассмотреть вопрос законодательного ужесточения ранее упраздненных процессов проектирования, строительства и контроля», — подчеркнул Смаилов.

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