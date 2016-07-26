11 Марта
 
8:22

Зафиксирована переброска подразделений ВСУ с Запорожского направления в Артемовск. На этом участке линии боевого соприкосновения сейчас сконцентрировано порядка 70 тыс боевиков ВСУ, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ТАСС.

8:21

Советник президента Украины Подоляк разразился каскадом очередных угроз в адрес России: пообещал контрнаступление ВСУ «через два месяца», а также пригрозил крымчанам, что научит их относиться к Украине «с уважением и страхом».

8:20

Американский комик Дор призвал прекратить «кричать о конфликте на Украине»

Соединенным Штатам нужно вспомнить о вторжении американских войск в Сирию, прежде чем осуждать действия России на Украине. Такое заявление сделал 11 марта комик и политический обозреватель Джимми Дор.

8:18

Инструктор ВСУ призвал не сбрасывать со счетов упорство российских военных

Западные политики не должны недооценивать упорство российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом изданию Newsweek заявил ветеран спецназа США, который последний год обучает солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) ведению боевых действий на передовой.

8:18

Силовики Киева в Артемовске в нарушение международных конвенций перевозят боеприпасы и военнослужащих на медицинском транспорте под знаком красного креста, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

8:17

Польша готова передать Украине свои самолеты МиГ-29, но непременно с одним условием – в составе международной коалиции — президент Польши Дуда. «Остающиеся в Польше самолеты МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении наших воздушных сил, мы готовы передать Украине».

8:17

Российский доброволец рассказал, почему оказался в зоне спецоперации

Российский военнослужащий-доброволец, который участвует в спецоперации на донецком направлении, рассказал, как принял решение пойти в военкомат, чтобы с оружием в руках защищать Родину. Видеозапись с ним опубликовало в своем телеграм-канале 11 марта Министерство обороны России.

Рассказ добровольца. Минобороны РФ

8:17

В США назвали «безумием» сценарий с вводом войск НАТО на Украину

Появление войск НАТО на Украине может спровоцировать третью мировую войну, написал 10 марта в своем микроблоге член Демократической партии США, кандидат на пост губернатора американского штата Кентукки Джеффри Янг.

8:16

Британцев возмутило решение премьера Сунака об отказе от диалога с Россией

Решение премьер-министра Великобритании Риши Сунака продолжать поставки оружия на Украину до тех пор, пока не укрепится позиция Киева для проведения переговоров по завершению конфликта, вызвало волну возмущения и негодования у читателей издания Daily Mail.

8:14

В Кремле прокомментировали заявление Данилова о том, что на Украине все больше сторонников мирных переговоров с РФ. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что, «честно говоря, пока преждевременно так считать».

При этом он полагает, что на Украине «остаются ручейки трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений».

«А они неизбежны, потому что мы соседи, это очевидно, мы об этом и ранее говорили», — заявил Песков.

8:13

Прапорщик Магомед Баширов спас жизни боевых товарищей, сообщает Минобороны РФ.

Группа российских военнослужащих, в состав которой входил прапорщик Магомед Баширов, выполняла боевую задачу в районе одного из населенных пунктов, который необходимо было освободить от боевиков. Продвигаясь по заданному маршруту в лесополосе, Магомед заметил хорошо вооруженную группу украинских националистов, готовящихся к диверсии в тылу российских войск. Прапорщик Баширов немедленно доложил командиру о местонахождении вражеской группы, после чего вступил с ней в бой.

Противник был застигнут врасплох, шквальным огнем российских военнослужащих огневые точки боевиков были уничтожены, что существенно снизило их боевые возможности.

Во время боестолкновения прапорщик Баширов оперативно организовал эвакуацию раненых товарищей с поля боя, после чего своевременно оказал им неотложную медицинскую помощь. Профессионализм и умение быстро сориентироваться в обстановке позволили прапорщику Магомеду Баширову спасти жизни боевых товарищей.

8:10

Политолог Владимир Корнилов: «Новости дурдома. Зеленский официально поручил своему правительству «тщательно проработать» вопрос переименования России в Московию. Термин «российский» должен быть заменен на «московский», «Российская Федерация» - на «Московская Федерация» и т.д. И это все - официально! А что, удобно. Переименуют - и Зеленский может сразу объявить о победе Украины! России ведь больше нет».

8:09

Зеленский ввел санкции против 287 юридических и физических лиц — в число «запретных» организаций он включил «Спортлото».

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые персональные санкции против 120 человек. Большая часть из них россияне, однако есть и граждане Кипра, Британии, Польши, Турции и Нидерландов.

8:09

Главное о специальной военной операции на Украине за 10 марта 2023 года.

  • Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов провел брифинг по военно-биологической деятельности США.

  • Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

  • Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах. Кроме того, в районе населенного пункта Петропавловка Донецкой Народной Республики поражён украинский зенитный ракетный комплекс «С-300».

  • На краснолиманском направлении огнем артиллерии и ударами ракетных войск группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Красный Лиман, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 120 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также одна артиллерийская система М777 производства США.