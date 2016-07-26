Наступил 381-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Продолжают набирать обороты бои за Артёмовск. Сегодня, 11 марта, российские военные прорывают оборону украинских националистов сразу в нескольких местах. По словам источника, ВС РФ также пытаются форсировать реку Бахмутка.

В ближайшее время российские подразделения готовятся отразить наступление на Артёмовск трёх подготовленных группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

Ожесточенные бои ведутся не только на донецком, но и на краснолиманском направлении. Минобороны РФ 11 марта продемонстрировало видеокадры с разведчиками, выполняющими задачи под Сватово. Они заверили, что каждый приложит все силы, чтобы разгромить неофашизм и обеспечить безопасное будущее нашим детям и процветание нашей Великой России. «Победа будет за нами!» — уверен военнослужащий.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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