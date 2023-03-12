ДНР, 12 марта, 2023, 07:35 — ИА Регнум. Наступил 381-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Продолжают набирать обороты бои за Артёмовск. Сегодня, 11 марта, российские военные прорывают оборону украинских националистов сразу в нескольких местах. По словам источника, ВС РФ также пытаются форсировать реку Бахмутку.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

В ближайшее время российские подразделения готовятся отразить наступление на Артёмовск трёх подготовленных группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3788116" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.