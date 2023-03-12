«Победа будет за нами!» — 381-й день военной спецоперации на Украине
ДНР, 12 марта, 2023, 07:35 — ИА Регнум. Наступил 381-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Продолжают набирать обороты бои за Артёмовск. Сегодня, 11 марта, российские военные прорывают оборону украинских националистов сразу в нескольких местах. По словам источника, ВС РФ также пытаются форсировать реку Бахмутку.
Иван Шилов ИА REGNUM
СВО
В ближайшее время российские подразделения готовятся отразить наступление на Артёмовск трёх подготовленных группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.