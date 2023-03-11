В Калифорнии огромное дерево насмерть задавило женщину на глазах её семьи

Сакраменто, США, , 07:53 — REGNUM В США женщина была насмерть задавлена упавшим деревом на глазах её семьи, сообщает Mirror.

Поваленное дерево Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Трагедия произошла в парке Ранчо Сан-Антонио в Купертино в штате Калифорния. Скауты вместе со своими родителями совершали прогулку по парку. Совершенно неожиданно для всех огромное дерево упало и придавила женщину, мать одного из бойскаутов.

Очевидцы во главе с мужем женщины пытались вытащить её из-под дерева, но дерево было настолько тяжёлым, что его удалось лишь слегка приподнять и подложить под него камень, чтобы оно меньше давило. Лишь прибывшей команде пожарных удалось освободить женщину. Но было уже поздно. От полученных травм она скончалась.

Напомним, что в Йосемитском национальном парке в Калифорнии в феврале произошёл массивный камнепад.

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