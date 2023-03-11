Москва, 11 марта, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Наиболее высокая точность поражения была показана новой российской авиационной ракетой Р-37М, примененной в зоне специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Aleksandr Markin Истребитель Су-35

Речь идет о ракете класса «воздух — воздух». Источник утверждает, что вероятность поражения целей у Р-37М достигает единицы. Эти ракеты устанавливаются на российские многофункциональные истребители Су-35С, а также на истребители-перехватчики МиГ-31БМ и истребители пятого поколения Су-57.

Использование Р-37М позволило сбивать украинские истребители Су-27 и МиГ-29, а также штурмовики Су-25 и фронтовые бомбардировщики Су-24М. Кроме того, указанное оружие уничтожает низколетящие вертолеты и беспилотники, включая турецкие «Байрактары».

Отмечается, что Р-37М эффективно используется при поражении маневрирующих целей, двигающихся с большой перегрузкой.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля стало известно, что новая универсальная головная часть авиационной ракеты класса «воздух — РЛС» продемонстрировала высочайшую эффективность в ходе боевых действий в зоне СВО. Ее создала корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ)».