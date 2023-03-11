В Амурской области при пожаре в частном доме погибли две женщины

Благовещенск, , 07:37 — REGNUM Две женщины погибли в результате пожара в частном жилом доме в Амурской области. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

Информация о пожаре поступила в региональное ведомство рано утром, возгорание произошло в частном деревянном доме в Белогорском гарнизоне. До прибытия пожарных на место происшествия пламя успело охватить практически всё строение, так как о пожаре поздно сообщили в службу спасения.

После ликвидации пожара при разборе завалов были найдены тела двух женщин. Личность погибших устанавливается. Уточняется, что ещё два человека пострадали при пожаре.

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб, полиция и специалисты судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара, унесшего жизни двух человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели женщины и ребёнка при пожаре в Башкирии.

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