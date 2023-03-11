Рогов: ВСУ перебрасывают силы с запорожского направления в район Артёмовска

Мелитополь, , 07:23 — REGNUM Переброску сил с запорожского направления в район Артёмовска (Бахмут) организовали ВСУ. Об этом 11 марта сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

Бахмут (Артёмовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам Рогова, группировка ВСУ, находящаяся на запорожском направлении, не уменьшается в результате переброски сил. Это означает, что дефицит в живой силе противник восполняет за счёт обученных на Западе украинских солдат, а также мобилизованных и подразделений, которые находятся на ротации.

По оценке Рогова, на всём запорожском участке линии боевого соприкосновения на сегодняшний день сконцентрировано около 70 тыс. военнослужащих ВСУ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов рассказал о подготовке ВСУ удара по Артёмовску сразу тремя группировками.

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