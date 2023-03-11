Вена, 11 марта, 2023, 07:24 — ИА Регнум. Прошедшая впервые в этом году сессия Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) была «неплохой», заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter.

Thjurexoell Штаб-квартира МАГАТЭ. Вена

«Для России и всего международного сообщества эта сессия Совета управляющих МАГАТЭ была неплохой», — сказал российский дипломат.

Он отметил, что предыдущие сессии были гораздо более «сомнительными».

Напомним, что на сессии была поддержана инициатива генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о создании зоны безопасности на Запорожской АЭС. Киевские власти в течение длительного времени игнорируют предложения МГАТЭ, касающиеся Запорожской АЭС.