Вашингтон, 11 марта, 2023, 07:18 — ИА Регнум. Американское министерство обороны решило направить в Конгресс США запрос о предоставлении $170 млрд на военные нужды в 2024 финансовом году (начитается с октября 2023 года), 10 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По информации, указанной в тексте, речь идет о закупке боеприпасов для Украины, а также ракет большой дальности, которые могут понадобиться США в случае конфликта с Китаем. В Bloomberg отметили, что ведомство хочет получить 28 систем HIMARS ($170 млн), 5 тысяч ракет GLMRS ($886 млн) и 541 ракету Javelin ($199 млн).

Кроме того, Пентагон просит у властей $76,8 млрд для американских военно-морских сил и морской пехоты. Помимо этого, минобороны нужны $61 млрд для военно-воздушных сил и $24,4 млрд на армию США.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта Госдепартамент Соединенных Штатов объявил, что в проект федерального бюджета США на 2024 финансовый год заложена статья расходов в размере $1,7 млрд на оказание военной помощи Украине «в противостоянии с Россией».