Минобороны США планирует потратить на закупку оружия и боеприпасов $170 млрд

Вашингтон, , 07:12 — REGNUM Министерство обороны США запросит у Конгресса $170 млрд на закупку оружия и боеприпасов, сообщает Bloomberg.

РСЗО HIMARS Иван Шилов © ИА REGNUM

Часть этих средств будет потрачена на поставку значительного количества боеприпасов на Украину, а также на приобретение ракет большой дальности, необходимых в возможном конфликте с Китаем.

Пентагон, в частности, намерен приобрести 28 РСЗО HIMARS, более 5 тысяч управляемых реактивных снарядов GLMRS, 541 противотанковую ракету Javelin.

Напомним, что Белый дом планирует потратить на военные нужды рекордную сумму в $842 млрд. Это почти на $100 миллиардов больше, чем два года назад.

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