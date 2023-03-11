Вашингтон, 11 марта, 2023, 07:12 — ИА Регнум. Министерство обороны США запросит у Конгресса $170 млрд на закупку оружия и боеприпасов, сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM РСЗО HIMARS

Часть этих средств будет потрачена на поставку значительного количества боеприпасов на Украину, а также на приобретение ракет большой дальности, необходимых в возможном конфликте с Китаем.

Пентагон, в частности, намерен приобрести 28 РСЗО HIMARS, более 5 тысяч управляемых реактивных снарядов GLMRS, 541 противотанковую ракету Javelin.

Напомним, что Белый дом планирует потратить на военные нужды рекордную сумму в $842 млрд. Это почти на $100 миллиардов больше, чем два года назад.