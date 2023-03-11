Российский расчет «Торнадо-Г» уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на запорожском направлении

Мелитополь, , 06:58 — REGNUM Российский расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» смог уничтожить наблюдательный пункт украинских военных на запорожском направлении, заявил командир подразделения ВС РФ, участвовавшего в бое.

122-мм РСЗО 9К51М «Торнадо-Г» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сегодня днем была поставлена задача уничтожить наблюдательный пост, который был выявлен беспилотным летательным аппаратом наших войск», — сказал военнослужащий, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, цель располагалась на удалении 200-300 метров от огневой позиции «Торнадо-Г». Командир подразделения отметил, что российские военные использовали тактику «кочующего» экипажа, выдвинувшись к пункту ВСУ и нанеся противнику поражение.

Уничижение цели было зафиксировано беспилотником российских войск.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Министерство обороны России распространило видеозапись с кадрами боевой работы расчетов 120-миллиметровых минометов Западного военного округа РФ. В сюжете поясняется, что российские минометчики используют тактику «кочующих» орудий, позволяющую незаметно и быстро менять позиции для ведения стрельбы.