«Кочующий» расчет «Торнадо-Г» атаковал украинский наблюдательный пункт
Российский расчет «Торнадо-Г» уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на запорожском направлении
Мелитополь, 11 марта, 2023, 06:58 — ИА Регнум. Российский расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» смог уничтожить наблюдательный пункт украинских военных на запорожском направлении, заявил командир подразделения ВС РФ, участвовавшего в бое.
«Сегодня днем была поставлена задача уничтожить наблюдательный пост, который был выявлен беспилотным летательным аппаратом наших войск», — сказал военнослужащий, которого цитирует РИА Новости.
По его словам, цель располагалась на удалении 200-300 метров от огневой позиции «Торнадо-Г». Командир подразделения отметил, что российские военные использовали тактику «кочующего» экипажа, выдвинувшись к пункту ВСУ и нанеся противнику поражение.
Уничижение цели было зафиксировано беспилотником российских войск.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Министерство обороны России распространило видеозапись с кадрами боевой работы расчетов 120-миллиметровых минометов Западного военного округа РФ. В сюжете поясняется, что российские минометчики используют тактику «кочующих» орудий, позволяющую незаметно и быстро менять позиции для ведения стрельбы.