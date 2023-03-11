Российская авиационная ракета Р-37М, применяемая в СВО, является лучшей в мире

Донецк, , 07:12 — REGNUM Новая российская авиационная ракета Р-37М класса «воздух — воздух» является наиболее эффективной в СВО, сообщает 11 марта РИА Новости.

Авиационная ракета Р-37 Vitaly V. Kuzmin

«Ракета Р-37М продемонстрировала наибольшую эффективность в рамках СВО. В ходе применения ракеты зафиксирована вероятность поражения целей близкая к единице — то есть на один украинский военный самолет хватает одной ракеты», — сказал источник агентства.

Эта ракета применялась с разных видов российских самолётов, участвующих в СВО. Ею сбивались украинские истребители Су-27 и МиГ-29, штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24М, низколетящие вертолёты и различные типы дронов, в том числе «Байрактары».

По словам источника, ракете Р-37М в настоящее время нет равных в мире.

Напомним, максимальная дальность пуска Р-37М, летящей с гиперзвуковой скоростью, составляет 300 километров, высота поражения целей — от 30 метров до 25 километров.

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