Комик и политобозреватель в США призвал власти не «кричать об Украине», а вспомнить Сирию

Вашингтон, , 06:34 — REGNUM Соединенным Штатам нужно вспомнить о вторжении американских войск в Сирию прежде, чем осуждать действия России на Украине. Такое заявление сделал 11 марта комик и политический обозреватель Джимми Дор.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Когда вы кричите о конфликте на Украине, вспомните, что США незаконно напали на Сирию и в настоящий момент оккупируют треть страны. Какую именно часть страны? Ту, где находится нефть. Америка — самая крупная террористическая организация в мире», — указал Дор.

Вооружённые силы США незаконно удерживают под своим контролем территории на севере и северо-востоке Сирии. Дамаск неоднократно называл присутствие американских войск в стране оккупацией ради кражи «чёрного золота».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов отклонила резолюцию, согласно которой американские войска должны быть выведены с территории Сирии.

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