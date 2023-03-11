Вашингтон, 11 марта, 2023, 06:34 — ИА Регнум. Соединенным Штатам нужно вспомнить о вторжении американских войск в Сирию, прежде чем осуждать действия России на Украине. Такое заявление сделал 11 марта комик и политический обозреватель Джимми Дор.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Когда вы кричите о конфликте на Украине, вспомните, что США незаконно напали на Сирию и в настоящий момент оккупируют треть страны. Какую именно часть страны? Ту, где находится нефть. Америка — самая крупная террористическая организация в мире», — указал Дор.

Вооружённые силы США незаконно удерживают под своим контролем территории на севере и северо-востоке Сирии. Дамаск неоднократно называл присутствие американских войск в стране оккупацией ради кражи «чёрного золота».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов отклонила резолюцию, согласно которой американские войска должны быть выведены с территории Сирии.