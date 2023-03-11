Новым премьер-министром госсовета Китая стал Ли Цян

Пекин, , 06:29 — REGNUM Всекитайское собрание народных представителей (китайский парламент) утвердило назначение на должность премьер-министра Государственного совета КНР члена постоянного комитета политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) 63-летнего Ли Цяна.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Его кандидатуру ранее выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин. Ли Цян сменит на посту главы китайского правительства Ли Кэцяна.

Одно и то же лицо может занимать должность главы госсовета Китая только два срока подряд. Срок полномочий китайского премьер-министра составляет пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта Си Цзиньпин был в третий раз избран председателем Китая. Он также вновь стал главой Центрального военного совета КНР, который отвечает за руководство и командование вооруженными силами государства.