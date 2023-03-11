Салливан: Грузия не должна стать коридором для обхода Россией санкций
Тбилиси, 11 марта 2023, 06:38 — REGNUM Грузия не должна предоставлять России возможности для обхода западных санкций, говорится в пресс-релизе Белого дома.
Об этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 10 марта заявил в Вашингтоне президенту Грузии Саломе Зурабишвили.
На встрече была обсуждена необходимость того, чтобы Россия продолжала ощущать «полную экономическую цену» санкций, мер экспортного контроля и других экономических ограничений, введенных США и их союзниками.
Салливан особо подчеркнул, что Грузия не должна становиться коридором для обхода антироссийских санкций.
Напомним, что грузинское правительство, опасаясь серьёзных экономических трудностей и обострения отношений с Россией, не присоединяется к жёстким западным антироссийским санкциям. Оппозиция неоднократно обвиняло правительство в том, что Россия используют Грузию для обхода санкций.
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