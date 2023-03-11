Тбилиси, 11 марта, 2023, 06:38 — ИА Регнум. Грузия не должна предоставлять России возможности для обхода западных санкций, говорится в пресс-релизе Белого дома.

president.ge Саломе Зурабишвили

Об этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 10 марта заявил в Вашингтоне президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

На встрече была обсуждена необходимость того, чтобы Россия продолжала ощущать «полную экономическую цену» санкций, мер экспортного контроля и других экономических ограничений, введенных США и их союзниками.

Салливан особо подчеркнул, что Грузия не должна становиться коридором для обхода антироссийских санкций.

Напомним, что грузинское правительство, опасаясь серьёзных экономических трудностей и обострения отношений с Россией, не присоединяется к жёстким западным антироссийским санкциям. Оппозиция неоднократно обвиняло правительство в том, что Россия используют Грузию для обхода санкций.