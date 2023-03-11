Рогов: в Киеве боятся роста числа украинцев, поддерживающих идею мирных переговоров

Мелитополь, , 06:16 — REGNUM Опасения Киева из-за роста количества украинцев, поддерживающих идею мирных переговоров с Россией, основаны на том, что в мирное время власти придётся отвечать за преступления, совершенные во время боевых действий. Такое заявление сделал 11 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

Владимир Рогов Владимир Рогов

По мнению Рогова, мир — это самое опасное, что может произойти, для режима Зеленского.

«В мирное время придется отвечать на вопросы, почему такой высокий уровень коррупции, кто совершил те или иные преступления по принципу «война все спишет» и так далее», — пояснил Рогов.

Как указал Рогов, боевые действия стали необходимым состоянием страны для сохранения власти президентом Владимиром Зеленским. Потому что в мирных условиях эти люди неспособны к созиданию, а могут лишь разрушать. Поэтому Киев боится волнений и протестных акций в стране из-за усталости населения из-за длительных боевых действий.

«Они прекрасно знают, что люди не хотят воевать, что люди устали от боевых действий и что в один прекрасный момент может произойти бунт. Они боятся социальных выступлений и недовольства из-за продолжающихся военных действий», — отметил Рогов.

Напомним, 9 марта Алексей Данилов, секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины, назвал «крайне опасной тенденцией» возрастание в стране числа граждан, которые выступают за мирные переговоры с Россией.