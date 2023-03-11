Американский политик Янг предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за появления НАТО на Украине

Вашингтон, , 06:16 — REGNUM Появление войск НАТО на Украине может спровоцировать третью мировую войну, написал 10 марта в своем микроблоге член Демократической партии США, кандидат на пост губернатора американского штата Кентукки Джеффри Янг.

Апофеоз войны Иван Шилов © ИА REGNUM

Он считает «безумным» любое подобное решение. Янг призвал Запад многократно изучить последствия своих шагов. Политик предупредил, что Россия способна уничтожить любую страну, войска которой окажутся на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря обозреватель польского издания Niezależny Dziennik Polityczny (NDP) Ханна Крамер допустила, что Польша может начать «освободительный марш» на Украину в мае 2023 года. По ее словам, к захвату западной части Украины давно готовится глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

27 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что одна из стран ЕС может пойти на отправку войск на украинскую территорию.