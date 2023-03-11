Москва, 11 марта, 2023, 06:18 — ИА Регнум. Отели, работающие по системе «всё включено», с 30 июня 2023 года будут обязаны предоставлять постояльцам на обед и ужин отечественные алкогольные напитки в неограниченном количестве, говорится в новом национальном стандарте.

Th1234 Водка

«Алкогольные напитки российского производства представлены в неограниченном количестве на шведском столе на обед и ужин, а также в точке дополнительного питания: пиво — не менее одного вида, вино сухое/полусладкое красное/белое — не менее трех видов, крепкий алкоголь — не менее двух видов и коктейли на его основе», — говорится в документе.

Ассортимент блюд и напитков шведского стола должен повторяться не чаще, чем раз в неделю.

Кроме того, постояльцам должны предлагаться холодные и горячие закуски, кондитерские и мучные изделия.

Напомним, что до принятия нового стандарта отели, используя термин «всё включено», самостоятельно определяли перечень и качество предоставляемых ими услуг, что зачастую могло ввести потребителей в заблуждение. Поэтому в 2022 году в рамках Петербургского международного экономического форума было заявлено о необходимости разработки единого национального стандарта.