Вашингтон, 11 марта, 2023, 05:54 — ИА Регнум. Запад опрометчиво недооценивает потенциал России в конфликте на Украине. Такое заявление сделал 10 марта ветеран спецназа США с 26-летним стажем, инструктирующий ВСУ, в интервью Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Военнослужащий уже около года тренирует бойцов украинской армии на территории Украины. На правах анонимности он поделился с журналистами мыслями по теме конфликта.

«Я имел дело с русскими с 1989 года. Они обладают стойкостью и упорством. Я уверен, что у России осталось еще много сюрпризов», — указал военный.

Ветеран отметил, что многие западные политики утверждают, будто Россия «заведомо останется проигравшей стороной в конфликте». В частности, он напомнил о заявлении генерала армии США Марка Милли, который уверял, что Россия «уже проиграла стратегически, оперативно и тактически».

По мнению ветерана США, на Западе недооценивают боеспособность и стойкость российской армии, и это основная ошибка политиков и военных. Американский инструктор указал, что, несмотря на высказывания о якобы скором проигрыше России, ВСУ испытывают серьёзные трудности. Он подчеркнул, что Москва упорно добивается новых успехов на востоке и юге Украины, а её подразделения усилены сотнями тысяч мобилизованных резервистов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил конгрессмен США Сет Мултон, Вашингтон стремится к не слишком тяжелому поражению России на Украине, чтобы не поколебать стабильность во всём мире.