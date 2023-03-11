Вашингтон, 11 марта, 2023, 05:47 — ИА Регнум. Госдепартамент США разрешил выдать дипломатическую визу министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу, призывавшему ранее уничтожить палестинский город Хувара, 10 марта сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Чиновник должен на следующей неделе посетить Вашингтон. Журналисты пишут, что Госдепартамент проводил консультации по случаю Смотрича.

В итоге в ведомстве решили согласовать въезд, поскольку действует «как политически, так и юридически крайне высокая планка для отказа в дипломатической визе министру государства, которое является союзником США». Вместе с тем в администрации президента США Джо Байдена пообещали не проводить встреч со Смотричем в Вашингтоне.

Напомним, в конце февраля в городе Хувара палестинский террорист убил двоих израильтян. После этого Смотрич заявил, что Израиль должен «стереть с лица земли» указанный населенный пункт. Из-за этого высказывания власти США рассматривали вопрос об отказе визы министру.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта представитель России в ООН Ирина Тяжлова сообщила, что американские власти отказались выдавать визы некоторым российским дипломатам, которые должны были прибыть на сессию рабочей группы ООН по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ).