Минобороны России показало работу расчетов кочующих минометов в зоне спецификации

Москва, , 05:36 — REGNUM Видеозапись боевой работы расчетов 120-миллиметровых «кочующих минометов» Западного военного округа РФ была опубликована Министерством обороны России 11 марта. На кадрах показаны подразделения, укомплектованые из военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В Минобороны оценивают тактику «кочующего миномета» как одну из самых эффективных, поскольку она позволяет за считанные минуты изменять боевую позицию. Скорость и точность поражения целей обеспечиваются за счет корректировки огня с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Военнослужащие используют маскировку, чтобы быть незаметными. Отмечается, что стрельба 120-миллиметровые «кочующие минометы» не требует специальной подготовки позиций для удара по противнику.

Кадры боевой работы расчетов «кочующих минометов». Видео распространено РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле стало известно, что российский спецназ России использует в боях в зоне спецоперации бесшумные минометы 2Б25 «Галл». У этого типа вооружений значительной снижены демаскирующие признаки минометного выстрела — звук, вспышка и дымный след.