Москва, 11 марта, 2023, 05:36 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы расчетов 120-миллиметровых «кочующих минометов» Западного военного округа РФ была опубликована Министерством обороны России 11 марта. На кадрах показаны подразделения, укомплектованные из военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

В Минобороны оценивают тактику «кочующего миномета» как одну из самых эффективных, поскольку она позволяет за считанные минуты менять боевую позицию. Скорость и точность поражения целей обеспечиваются за счет корректировки огня с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Военнослужащие используют маскировку, чтобы быть незаметными. Отмечается, что стрельба из 120-миллиметровых «кочующих минометов» не требует специальной подготовки позиций для удара по противнику.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле стало известно, что российский спецназ использует в боях в зоне спецоперации бесшумные минометы 2Б25 «Галл». У этого типа вооружений значительно снижены демаскирующие признаки минометного выстрела — звук, вспышка и дымный след.