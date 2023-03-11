Минобороны России показало работу мобилизованных с «кочующими минометами»
Минобороны России показало работу расчетов кочующих минометов в зоне спецоперации
Москва, 11 марта, 2023, 05:36 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы расчетов 120-миллиметровых «кочующих минометов» Западного военного округа РФ была опубликована Министерством обороны России 11 марта. На кадрах показаны подразделения, укомплектованные из военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации.
В Минобороны оценивают тактику «кочующего миномета» как одну из самых эффективных, поскольку она позволяет за считанные минуты менять боевую позицию. Скорость и точность поражения целей обеспечиваются за счет корректировки огня с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Военнослужащие используют маскировку, чтобы быть незаметными. Отмечается, что стрельба из 120-миллиметровых «кочующих минометов» не требует специальной подготовки позиций для удара по противнику.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле стало известно, что российский спецназ использует в боях в зоне спецоперации бесшумные минометы 2Б25 «Галл». У этого типа вооружений значительно снижены демаскирующие признаки минометного выстрела — звук, вспышка и дымный след.