США и ЕС намереваются заключить соглашение по сырью для производства аккумуляторов

Вашингтон, , 05:31 — REGNUM США и Европейский Союз достигли договорённости начать переговоры о заключении соглашения по критически важному сырью для производства аккумуляторных батарей для электромобилей. Об этом говорится 10 марта в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйден.

Электромобиль Tesla Иван Шилов © ИА REGNUM

«Такое соглашение будет способствовать достижению наших общих целей по увеличению объемов добычи и переработке материалов, облегчит доступ к источникам критически важного сырья», — говорится в совместном заявлении.

Напомним, что глава Tesla Илон Маск ранее заявил, что завод компании, расположенный в Сан-Франциско выпустит в 2023 году 60 тысяч электромобилей.

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