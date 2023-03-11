Вашингтон, 11 марта, 2023, 05:31 — ИА Регнум. США и Европейский союз достигли договорённости начать переговоры о заключении соглашения по критически важному сырью для производства аккумуляторных батарей для электромобилей. Об этом говорится 10 марта в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйден.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль Tesla

«Такое соглашение будет способствовать достижению наших общих целей по увеличению объемов добычи и переработке материалов, облегчит доступ к источникам критически важного сырья», — говорится в совместном заявлении.

Напомним, что глава Tesla Илон Маск ранее заявил, что завод компании, расположенный в Сан-Франциско, выпустит в 2023 году 60 тысяч электромобилей.