Байден ещё не принял решения о рассекречивании разведданных о происхождении коронавируса

Вашингтон, , 05:02 — REGNUM Решение о подписании законопроекта, обязывающего власти США рассекретить данные разведки о происхождении коронавируса ещё не принял американский лидер Джозеф Байден. Об этом 10 марта заявил сам политик на пресс-конференции перед поездкой из Вашингтона в штат Делавэр.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я пока не принял такого решения», — ответил Байден на вопрос журналистов.

Инициатива сенатора-республиканца Джоша Хоули, согласно которой директор Национальной разведки США Эврил Хейнс обязана «рассекретить информацию, касающуюся происхождения COVID-19», была одобрена обеими палатами Конгресса США. Теперь законопроект должен поступить на подпись главе Белого дома.

При этом разведсообщество США не пришло к однозначному мнению о происхождении коронавируса. На сегодняшний день признаны состоятельными две версии: естественное заражение человека от животного и утечка из биолаборатории в Китае. Служба разведки США в своём докладе указывала, что для дальнейшего расследования следует привлечь специалистов из Китая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что разведка США предупредила о вероятной угрозе возникновения новых пандемий

Читайте ранее в этом сюжете: Разведка США предупредила о вероятности возникновения новых пандемий