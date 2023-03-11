Таможня США передала Украине древнее оружие, найденное в посылке из России

Вашингтон, , 04:36 — REGNUM Три железных меча и кремниевый топор, обнаруженных в посылке из России, передала Украине таможня США. Об этом 10 марта сообщает издание Foreign Policy.

Найденный в захоронении топор Пресс-служба Института археологии РАН

Уточняется, что торжественная церемония передачи ценных артефактов состоялась в посольстве Украины в США. Железные мечи учёные института археологии НАН Украины датируют VI–V веком до нашей эры, навершие топора относят к третьему веку до нашей эры.

«Представленное в посольстве оружие было изъятыми артефактами, которые отправили из России», — уточняет издание. При этом до сих пор точно не определено место происхождения оружия, нет никаких данных, что оно выполнено на территории современной Украины.

Отмечается, что оружие было найдено водной из посылок, прибывших в США из Краснодарского края. Всего таких посылок с различными артефактами было перехвачено в аэропорту Нью-Йорка около 20. Экспертиза содержимого посылок пока не завершена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2021 году апелляционный суд Амстердама принял решение о передаче Украине коллекции скифского золота, которая зимой 2014 года была отправлена из четырех крымских музеев на выставку в Нидерланды. Экспонаты планировалось вернуть в музеи Крыма летом 2014 года.

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