Республиканцы раскритиковали Байдена за «безрассудные расходы», представленные в проекте бюджета

Вашингтон, , 04:15 — REGNUM Проект бюджета на следующий финансовый год, который стартует в октябре, представил президент США Джозеф Байден 10 марта на дебатах в Конгрессе и получил волну критики от республиканцев.

Бюджет Tax Credits

Предложения Байдена предусматривают дефицит бюджета, который составит около $2 трлн, и это без учёта того, что госдолг достигнет рекорда в $31 трлн. Республиканцы требуют пересмотреть и уменьшить госрасходы в обмен на своё согласие с повышением потолка долга США. Вполне вероятно, что будут пересмотрены военные расходы, которые стали самыми высокими со времён Второй мировой войны.

Дефицит бюджета предлагается сократить за счет налоговых увеличений для корпораций и самых богатых граждан США. Миллиардеров обяжут внести в качестве налоговых поступлений приблизительно $5 трлн в федеральную казну сроком на 10 лет. Налогом предлагается облагать не только зарплату, но и акции и другие активы, дающие прирост капитала по той же ставке для тех, у кого доход выше $1 млн в год.

Представители Республиканской партии не хотят принимать предложение по бюджету в таком виде.

«Бюджет президента Джо Байдена — это безрассудное предложение, в два раза усиливающее политику расходов, поддерживаемую крайне левыми. Она уже привела к рекордной инфляции и нынешнему долговому кризису», — указал спикер палаты представителей Кевин Маккарти.

Консерваторы опасаются, что слишком высокая ставка налогообложения приведет к оттоку капитала: богатые американцы будут переводить свои деньги в другие юрисдикции.

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